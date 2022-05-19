103 yıldır aynı heyecan! 19 Mayıs’ın tarihimiz açısından önemi nedir?
Milli Mücadele Destanının İlk Sayfasını Yazıldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihindeki Dönüm Noktalarından Biri Olan 19 Mayıs Tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a Ayak Basmıştır.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2022, 11:38 19.05.2022, 14:14
Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Kötüleşen Koşullar İçinde Kurtuluş Çareleri Ararken Büyük Bir Lider Mustafa Kemal Atatürk Ortaya Çıktı Ve Samsun’a Ayak Basarak “Kurtuluş” Yolunu Açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan Başlayan Yolculuğu Bir Kurtuluş Dönemini Simgeler.
Ksü Tarih Bölümü Doç. Dr. Erhan Alparslan 19 Mayıs Tarihinin Önemine Vurgu Yaparak Bilgiler Paylaştı.
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31