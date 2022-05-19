103 yıldır aynı heyecan! 19 Mayıs’ın tarihimiz açısından önemi nedir?

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Kötüleşen Koşullar İçinde Kurtuluş Çareleri Ararken Büyük Bir Lider Mustafa Kemal Atatürk Ortaya Çıktı Ve Samsun’a Ayak Basarak “Kurtuluş” Yolunu Açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan Başlayan Yolculuğu Bir Kurtuluş Dönemini Simgeler.

Ksü Tarih Bölümü Doç. Dr. Erhan Alparslan 19 Mayıs Tarihinin Önemine Vurgu Yaparak Bilgiler Paylaştı.