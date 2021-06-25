10.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri kongresi düzenlendi!

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu video konferans aracılığı ile 10.ulusal lojistik ve tedarik zinciri kongresine katıldı.

Başkan Balcıoğlu burada Kahramanmaraş özelinde lojistik ve tedarik konuları hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Başkan Balcıoğlu pandemi sürecinde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekerek değişmeyen şeyin bunun lojistik ve tedarik tarafı olduğunu vurguladı.