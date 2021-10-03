11. Elbistan Ultra maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kadınlar kategorisinde finişe ilk gelen isim ise, zorlu yarışı daha önce 2 kez birincilikle bitiren Svetlana Şepeliova Kaya oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 11.’si yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik anısına düzenlendi.

Şampiyonaya yurtiçi ve yurtdışından katılan 8’i kadın 72 sporcu, 100 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti.



11. Elbistan Ultra maraton Türkiye Şampiyonası erkekler genel klasmanında birinciliği 8 saat 46 dakikalık derecesi ile maratona ilk kez katılan 46 yaşındaki Ahmet Bayram elde etti.

Daha önceki yarışlarda birinciliği bulunan Murat Kaya ise 8 saat 53 dakika ile ikinci oldu.

Yarışmada üçüncülüğü ise İbrahim Kaban kazandı. Kadınlar kategorisinde birinciliği ise daha önceki 2 kez şampiyon olan Svetlana Şepeliova Kaya oldu. Svetlana Şepeliova Kaya, 100 kilometreyi 12 saat 6 dakikada koştu. Kadınlar kategorisinde ikincilik kupasını kaldıran isim 16 saat 49 dakika ile Yasemin Dündar olurken Deniz Çiçek ise üçüncülük elde etti.

Sakatlandığı için maratonu tamamlayamayan 72 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli’ye de en yaşlı sporcu ödülü verildi.

10. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası’nın ödül ve madalya töreni ise hükümet konağı önünde gerçekleştirildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi.

Gürbüz yaptığı açıklamada: “Elbistan Uluslararası 11. Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası çok keyifli başladı. Yaklaşık 80 civarında sporcumuz kayıt yaptırmıştı. 100 kilometrelik bir parkur üzerinde bir yarış yapıldı. Ve dereceye girenlere bugün ödüllerini verdik. Şehrimiz açısından son derece önemli bir etkinlik ve uluslar arası olması Türkiye şampiyonası olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Federasyonla yaptığımız görüşmelerde Avrupa yarışmalarının artık kentimizde yapılabileceğiyle ilgili ortak bir kanaate vardık. Bundan sonraki süreçte Avrupa ayağının da Elbistan’da yapılmasıyla ilgili müracaatlarımızı yapacağız. Emeği geçen tüm vatandaşlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.

100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşarak birinci olan Manisalı sporcu Ahmet Bayram ise: “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyorum. Manisa’nın meşhur Spil Dağı’nda antrenman yaparak hazırlandım. Bu yarışmaya ilk kez katıldım. Daha önce hayatım boyunca hiç 100 kilometre koşmamıştım. İlk defa koştum ve birinci oldum. Mutluyum, çok gururluyum. 1 Ekim doğum günümdü, doğum günüm anısına 100 km koşayım dedim ve ilk koşumda şampiyon oldum” diye konuştu.



Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Svetlana Şepeliova Kaya da, 3.kez şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

72 yaşında ultra maratona katılan Şanlıurfalı Muharrem Karaçizmeli de, “Bu yıl yarışı tamamlayamadım ama önümüzdeki yıl yine katılacağım. Gençlere örnek olmak adına bu yarıştayım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

62 yaşındaki Afşinli sporcu Sıtkı Gönen’de gençlere örnek olmak için maratonlara katıldığını söyledi.

Tören, yaklaşık 100 kişinin katıldığı 5 kilometrelik halk koşusunda dereceye girenlere de ödülleri ve kupalarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.