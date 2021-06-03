11 ilçemize 600 milyon TL yatırım

Çağlayancerit’te parti teşkilatı, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimize yaptığımız yatırımları bu yıl ikiye katladık. İlçe Belediye Başkanlarımız, muhtarlarımızın ve doğrudan vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına koyarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun disipline edilmiş mali bir programla 11 ilçemize sene içerisinde toplamda 600 Milyon TL yatırım öngörüyoruz. ” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 15:11 03.06.2021, 15:28
11 ilçemize 600 milyon TL yatırım
11 ilçemize 600 milyon TL yatırım
11 ilçemize 600 milyon TL yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Programı kapsamında Çağlayancerit ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe belediye ve parti teşkilatıyla da buluşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde görmek, ilçe belediyemiz ile ortak gerçekleştireceğimiz projeler hakkında istişare yapmak, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın istek ve arzularını dinlemek üzere Çağlayancerit ilçemize çalışma ziyareti düzenledik. Geçtiğimiz yıldan itibaren pandemiyle mücadele halindeyiz. Hamdolsun bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz elinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdi. Hükümetimiz tarafından vatandaşımıza, belediyelerimize ve esnafımıza 100 Milyar TL’ye yakın hizmet ve destek verildi. Bu da Türkiye’nin bu alanda ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir” diye konuştu.

13 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Çağlayancerit ilçesine yapmış olduğu yatırımlarla ilgili Başkan Güngör, “Çağlayancerit Belediyemize toplam araç desteğimizin finansal değeri 5 Milyon TL’yi buldu. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde de 18 Milyon TL civarında yatırım yaptık. Bu yıl inşallah ilçemize 13 Milyon TL civarında bir yatırım planlıyoruz. Allah’ın izniyle her yıl ilçelerimize yaptığımız yatırımlarımızı artırarak ilçelerimizin hayat standardını daha yükselteceğiz. 2 yıl içerisinde Çağlayancerit ilçemize 50 kilometre asfalt yol kazandırdık. Sadece 2021 yılı içerisinde ilçemize yapmayı planladığımız asfalt yol 50 kilometre. Yine yıl içerisinde ilçemize yaklaşık 4 bin ton civarında asfalt yama, 30 bin metrekare parke yapmayı hedefliyoruz” dedi.

İlçeye Yeni Bir Meydan Yapılacak

Çağlayancerit’e katkı sağlayacak yeni projelerin bilgilerini de aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 3 önemli proje planladık. İlk olarak Millet Konağı projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. İçerisinde okuma salonları, kütüphane ve çok amaçlı toplantı salonları olan Millet Konağı’nı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yine ilçemize büyük bir meydan kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Ayrıca Çağlayancerit’te yol, su ve kanalizasyon çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkımız ve mahalle muhtarlarımızı dinleyerek ihtiyaçlarını belirledik ve hepsini peyderpey çözmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizde yaklaşık 600 vatandaşımıza düzenli olarak yardım yapıyoruz. Ayrıca pandemi ve bayram dolayısıyla 30 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Sosyal Destek Kartı dağıttık. İhtiyaç sahiplerimiz bu kartlar sayesinde ihtiyaçlarını kendisi belirledi ve istediği yerden alışverişini yapabildi” dedi.

Yatırımlar İki Katına Çıktı

2021 yılı içerisinde yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin mali yapısını disipline ettiğimiz gibi tüm yatırımlarımızı öncelik sırasına koyarak gerçekleştirmek üzere planladık. 2 yıllık süre içerisinde Kahramanmaraş’ımıza yaklaşık 300 Milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 600 Milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz. Bunun da büyük bir kısmını gerçekleştirmeye başladık. Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 60 noktada çalışması var. Belediyeler olarak bizlerde her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözü gibi küçük ölçekli ilçelerimize biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve buralara daha fazla destek veriyoruz. Belediyecilik anlayışı olarak her bir yerleşim yerimizin hayat standardını birbirine yakın hale getirmeyi planlıyoruz. İlçe Belediye Başkanlarımız, muhtarlarımızın ve doğrudan vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına koyarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Çağlayancerit #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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