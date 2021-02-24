1100 Fidan toprakla buluşturuluyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin 100 selvi ve sedir fidanını toprakla buluşturuyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında şehrin ana arterleri arasında yer alan Kuzey Çevre Yolu’nda, toplamda 5 bin 500 metre uzunluğundaki refüj ağaçlandırılıyor. Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından, bölgenin iklimine ve topografyasına uygun olarak seçilen bin 100 adet Selvi ve Sedir fidanının dikimi gerçekleştiriliyor.
Yeşil Koridor Oluşturuyoruz
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, bulvar ve caddelerimiz dâhil tüm arterlerimizde doğanın muhafazasına azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Arterlerimizde yaptığımız çalışmalarla, hemşehrilerimizin hem ulaşım konforu sağlanıyor hem de yollarımızda yeşil bir kuşak oluşturuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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