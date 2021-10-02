11.Elbistan Ultra Maratonu start aldı

Atletizm Federasyonu tarafından tescillenen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası biri yabancı uyruklu 8’i kadın 72 sporcunun katılımı ile ilçeye bağlı kırsal Kavaktepe Mahallesi’nden start aldı.

Ultra maraton kadın erkek genel, 40 yaş üstü, 50 yaş üstü yaş ve 60 yaş üstü 4 kategoriden oluşuyor.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi’nce birlikte organize edilen ve 100 km’lik parkurdan oluşan koşunun yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.

Kavaktepe Mahallesi’nden start alan sporcular Elbistan-Malatya kara yolundan ilçe merkezine ulaşıp, Kaynarca Gölü’nden Lavanta Vadisine geçip 6 tur atarak koşuyu tamamlamış olacak.

Koşu boyunca jandarma ve polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de olası sakatlanmalara karşın ambülanslarla ile sporcuları takip ediyor.