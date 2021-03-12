12 Mart Dünya Glokom Günü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, ‘12 Mart Dünya Glokom Günü’ kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yazısı yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 14:39 12.03.2021, 14:41
12 Mart Dünya Glokom Günü

Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Glokom hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgi verdi.

Glokom, halk arasında bilinen adıyla yüksek göz içi basıncı, görme sinirini tahrip ederek kalıcı görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Özellikle 40 yaşın üstündeki bireylerde yüzde 1 gibi bir görülme oranına sahip glokom, ülkemizde ve dünyada yaygın görme kayıplarının başında gelmektedir. Bu hastalık her yaş grubunu etkileyebilmekle birlikte, ileri yaşlarda daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Nüfusun yaşlanması ve ortalama yaşın yükselmesinin beklenmesiyle birlikte, glokom hastalığına maruz kalan hasta sayısının her geçen gün artacağı tahmin edilmektedir. İnsanlarda göz içi basıncının normal fizyolojik bir sınırı vardır ve bu aralık 10-21 mmHg arasında değişebilir. Göz içi basıncı bu sınırın üstüne çıktığında görme siniri üzerinde tahribat oluşturur. Görme siniri (Optik sinir) gözdeki tüm veriyi beyine ileten bir sinir olduğundan, bu sinirdeki bir tahribat görme kaybı oluşturur.

Glokom sinsi bir hastalıktır ve çoğunlukla herhangi bir belirti vermez. Gözde yaygın olarak saptanabilen, batma, yanma, kızarma, ağrı ve sulanma gibi şikâyetler bu rahatsızlıkta oluşmaz. Glokomda periferik görme alanında kayıplar belirgindir ve santral görme alanı genellikle korunur. Bu nedenle kişiler görmelerinin kaybolduğunu hastalığın ileri evrelerine kadar anlamayabilirler. Glokom tanısı göz hekimleri tarafından düzenli olarak yapılan göz kontrolleri sayesinde konulabilir. Bu nedenle belli bir yaşın üzerinde düzenli göz muayeneleri önem kazanmaktadır. Göz muayenesinde göz tansiyonuna ilaveten optik sinirin değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Görme Alanı testi yapılması tanıyı mümkün kılacaktır.

Glokom ciddi bir hastalık olup, kalıcı görme kaybı yapar ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Bu hastalıkta kaybedilen görme kaybını geri getirmek olası değildir ve amaç var olan görme kaybının ilerlemesini durdurmaktır. Glokom önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın tedavi ile başarılı olma şansı yüksektir. Bu hastalıkta göz içi basıncını düşüren ilaçlar vardır ve bunların devamlı damlatılması ile göz içi basıncını kontrol altına almak ve görme kaybının önüne geçmek mümkündür. Burada unutulmaması gereken nokta, bu ilaçların belli bir süre kullanılmayıp, ömür boyu kullanılmasının gerekliliğidir.  İlaçların yetersiz kalma durumunda cerrahi tedavi seçeneği de bulunmaktadır.

#Mart #dünya #glokom
Yorumlar (0)
10°
açık
Namaz Vakti 12 Mart 2021
İmsak 05:21
Güneş 06:41
Öğle 12:47
İkindi 16:06
Akşam 18:43
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20