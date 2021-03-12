12 Mart Dünya Glokom Günü

Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Glokom hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgi verdi.

Glokom, halk arasında bilinen adıyla yüksek göz içi basıncı, görme sinirini tahrip ederek kalıcı görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Özellikle 40 yaşın üstündeki bireylerde yüzde 1 gibi bir görülme oranına sahip glokom, ülkemizde ve dünyada yaygın görme kayıplarının başında gelmektedir. Bu hastalık her yaş grubunu etkileyebilmekle birlikte, ileri yaşlarda daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Nüfusun yaşlanması ve ortalama yaşın yükselmesinin beklenmesiyle birlikte, glokom hastalığına maruz kalan hasta sayısının her geçen gün artacağı tahmin edilmektedir. İnsanlarda göz içi basıncının normal fizyolojik bir sınırı vardır ve bu aralık 10-21 mmHg arasında değişebilir. Göz içi basıncı bu sınırın üstüne çıktığında görme siniri üzerinde tahribat oluşturur. Görme siniri (Optik sinir) gözdeki tüm veriyi beyine ileten bir sinir olduğundan, bu sinirdeki bir tahribat görme kaybı oluşturur.

Glokom sinsi bir hastalıktır ve çoğunlukla herhangi bir belirti vermez. Gözde yaygın olarak saptanabilen, batma, yanma, kızarma, ağrı ve sulanma gibi şikâyetler bu rahatsızlıkta oluşmaz. Glokomda periferik görme alanında kayıplar belirgindir ve santral görme alanı genellikle korunur. Bu nedenle kişiler görmelerinin kaybolduğunu hastalığın ileri evrelerine kadar anlamayabilirler. Glokom tanısı göz hekimleri tarafından düzenli olarak yapılan göz kontrolleri sayesinde konulabilir. Bu nedenle belli bir yaşın üzerinde düzenli göz muayeneleri önem kazanmaktadır. Göz muayenesinde göz tansiyonuna ilaveten optik sinirin değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Görme Alanı testi yapılması tanıyı mümkün kılacaktır.

Glokom ciddi bir hastalık olup, kalıcı görme kaybı yapar ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Bu hastalıkta kaybedilen görme kaybını geri getirmek olası değildir ve amaç var olan görme kaybının ilerlemesini durdurmaktır. Glokom önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın tedavi ile başarılı olma şansı yüksektir. Bu hastalıkta göz içi basıncını düşüren ilaçlar vardır ve bunların devamlı damlatılması ile göz içi basıncını kontrol altına almak ve görme kaybının önüne geçmek mümkündür. Burada unutulmaması gereken nokta, bu ilaçların belli bir süre kullanılmayıp, ömür boyu kullanılmasının gerekliliğidir. İlaçların yetersiz kalma durumunda cerrahi tedavi seçeneği de bulunmaktadır.