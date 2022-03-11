12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü!
İstiklal Üniversitesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2022, 12:17 11.03.2022, 14:05
Düzenlenen konferansta Prof. Dr. İsmail Güleç Edebi metin olarak istiklal marşı konusunu ele alırken Prof. Dr. Orhan Doğan ise Milli Mücadelede Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı konularında dinleyenlere bilgiler paylaştı.
Program sonunda Aksu Haber’e konuşan İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül istiklal şairini minnetle andıklarını söyledi.
Namaz Vakti 11 Mart 2022
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