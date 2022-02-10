’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli oyun sahnelendi!
Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından ’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli oyun sahnelendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 16:30 10.02.2022, 17:04
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmenden devam ediyor.
Etkinlik takvimi kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri ’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ adlı oyunu sahnelediler.
Maraş’ın Milli Mücadelesinin anlatıldığı oyun izleyiciden tam not aldı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen oyunu izleyenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de vardı.
Seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerimiz Milli Mücadelemizi ve kahramanlarımızı bizlere çok güzel şekilde sahnelediler. Amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koydular.” dedi.
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11