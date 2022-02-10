’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli oyun sahnelendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmenden devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri ’12 Şubat Kurtuluş Destanı’ adlı oyunu sahnelediler.

Maraş’ın Milli Mücadelesinin anlatıldığı oyun izleyiciden tam not aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen oyunu izleyenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de vardı.

Seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerimiz Milli Mücadelemizi ve kahramanlarımızı bizlere çok güzel şekilde sahnelediler. Amatör ruhla profesyonel bir iş ortaya koydular.” dedi.