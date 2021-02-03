12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri programı belli oldu!

Yapılması planlanan 101. yıl etkinliklerinin tanıtıldığı programda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan tarafından programların içeriğine dair bilgilendirme sunumu yapıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu sene 101. Yılını kutlayacağımız Kurtuluş Haftası münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yapacağımız etkinlik takvimiyle mutfak kültürümüzden geleneksel el sanatlarımıza kadar pek çok alanda kültürel etkinlikler düzenledik. Tabii Milli Mücadelemiz’de Kahramanmaraşımız öncü şehir. Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize bırakan ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Biz pandeminin bitmesiyle birlikte gönül coğrafyamızdaki binlerce davetlimizi de burada ağırlayarak “Kurtuluş Haftamızı” daha kapsamlı ve katılımcılığın yüksek olduğu bir şekilde kutlayacağız,” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Valiliğimiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve diğer kamu kurumlarımızın koordinasyonuyla şehrimizin kurtuluşunu en güzel şekilde kutlayacağız. Yaşanan pandemi sebebiyle oluşan kısıtlılıkları da göz önünde bulundurarak, etkinliklerimizi oluşturduk. İnşallah gelecek senelerde bu etkinlikleri pandemi koşulları olmadan daha kapsamlı bir şekilde kutlayacağız. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 101. Yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ,” dedi.