12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 17:12 05.02.2022, 20:40
‘Korkma’ temalı etkinliklerde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla bir araya geliyor. Programlar kapsamında sevilen sanatçı Uğur Işılak dinleyicilerle buluştu.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, meclis üyeleri, Başpehlivan İsmail Balaban, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
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|23
|37
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|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
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|21
|32
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|27
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|27
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|21
|26
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|19
|24
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|21
|24
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|21
|23
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|21
|23
|17. Altınordu
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|22
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|22
|20
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|11
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|P
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|23
|57
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|47
|4. M. United
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|37
|6. Arsenal
|21
|36
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|20
|36
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|21
|34
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|30
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|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
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|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
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|22
|50
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|22
|29
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|23
|29
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|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|23
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|23
|18
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|23
|17
|20. Levante
|22
|11