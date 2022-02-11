12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi
12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Suzan Hakim Bilgili Halk Eğitim Merkezinde sergi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 15:32 11.02.2022, 17:12
Kahramanmaraş’a özgü çete kıyafetlerinden, bez bebeklere, tablolardan, el işlemelerine kadar birçok ürün sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından eylül ayından itibaren hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Suzan Hakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül: “12 Şubat kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerimizle birlikte güzel eserler ortaya koyduk. İlgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.
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