12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi

Kahramanmaraş’a özgü çete kıyafetlerinden, bez bebeklere, tablolardan, el işlemelerine kadar birçok ürün sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından eylül ayından itibaren hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Suzan Hakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül: “12 Şubat kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerimizle birlikte güzel eserler ortaya koyduk. İlgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.