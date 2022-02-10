12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor!

Bu kapsamda kentin birçok noktası bayraklarla süslenirken, etkinlik yapılacak alanlarda ise sahne kurulum çalışmaları sürüyor

Her yıl coşkuyla kutlanan 12 şubat kurtuluş bayramında vatandaşlar bu yıl ise 11 şubat akşamında valilik meydanında ünlü tiyatro sanatçısı tamer karadağlı’nında yer alacağı kurtuluş destanı tiyatrosu ve kıraç konserinin yanı sıra birçok etkinlikle buluşacak.