'12 Şubat kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi anma trap kupası" başladı
Kahramanmaraş'ta, "İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında "12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası" yarışları başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 17:22 12.02.2021, 17:43
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu iş birliğiyle Büyükşehir Belediye Atıcılık Poligonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün deneme atışlarıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, kentin kurtuluşunda etkin rol oynayan kişiler ve şehrin tarihi yerlerine dikkati çekerek, gençlerde milli şuurla, farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Turnuvaya, Azerbaycan'ın yanı sıra 20 ilden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı bildirildi.
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