12 şubat stadyumunun portatif tribün ihalesi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a yeni stadyum müjdesini verilmişti.

Yeni stadyumun Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yerine yapılacağını ve yeni stadyum tamamlanana kadar Kahramanmaraşspor’un maçlarını 12 Şubat Stadyumunda oynanmasına karar kılındı.

Bu kapsamda çürük raporu bulunan 12 Şubat Stadyumunun maraton tribünü yıkılıp yerine portatif tribün yapılacağı belirtildi.

Gelinen süreçte 12 Şubat Stadyumunun portatif tribün ihalesi, geçtiğimiz hafta gerçekleşti. İhaleye 3 firma katıldı, 2 firmanın teklifi geçerli sayıldı.

Komisyon kararının ardından 10 günlük itiraz sürecinin bitmesiyle teklifi geçerli sayılan 2 firmadan birisinin teklifi kabul edilecek ve portatif tribün ihalesi verilecek.

İhale sözleşmesinin imzalanmasıyla portatif tribünün yapımına hemen başlanacağı, yeni sezona yetiştirilmesi ve Kahramanmaraşspor’un yeni sezonda maçlarını 12 Şubat Stadyumu’nda oynaması bekleniliyor