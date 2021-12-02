12 yıl önce kaybettiği kimliği başına olmadık işler getirdi
Kahramanmaraşlı Eyüp Ekiz bundan tam 12 sene önce kimliğini kaybetmişti. Kayıp ilanı verdiğini kimliğinin yenisini çıkarttırıp hayatına devam ediyordu ki şok olduğu o haberi alınca dünyası değişti.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 15:09
1 yıl önce aracı bağlanan ve aracını Şırnak’tan almaya gittiği sırada oradaki yetkililerin aracınızı alamazsın cevabı üzerine nedenini soran Ekiz, aracının üstüne haciz olduğunu öğrendi.
İddiaya göre 12 yıl önce kaybettiği kimliğini bulanlar Eyüp Ekiz’in üzerine şirketler açtı ve vergi borçlarıyla ortadan kayboldu.
Maddi durumu olmayan Ekiz, gittiği her avukattan bu olayla ilgili yardım istediğinde olumsuz cevaplar aldığını ve devlet yetkililerinin kendisine sahip çıkmasını istiyor.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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