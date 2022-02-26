13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı cumhuriyet mahallesinde sabah saatlerinde A.K.’ı (13) uyandırmak için odasına giren annesi D.K., kızının tepki vermemesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede A.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından 13 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.