1382 sikke ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 10:32 03.06.2022, 17:00
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Ceceli Mahallesi yol ayrımında durdurdu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1382 sikke bulundu.
Gözaltına alınan K.Y. (42), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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