14-16 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak

20 farklı atölyede 54 etkileşimli etkinliğin bulunduğu şenliğin açılışı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 16:53 14.10.2021, 17:06
14-16 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü Şenliği” alışveriş merkezinde başladı.

Şenlik 14-16 Ekim tarihleri ve 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman “tüm öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları öğretmenleriyle birlikte vatandaşlarımıza takdim ediyorlar. Ben emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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