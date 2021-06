14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü!

Birlik olmanın tam zamanı. COVID-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz” dedi.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla özel açıklamalarda bulundu. “Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var” diyen Şerefoğlu, ihtiyaç sahipleri için kan bağışının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Günün amacının ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü bağışçıları kutlamak olduğunu söyleyen Şerefoğlu, vatandaşların kan merkezlerini ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

“KAN MERKEZLERİMİZİ ZİYARET EDİN”

Şerefoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir. Türk Kızılayı kan hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kan konusunda saygın bir kimlikle anılmasını sağlayıcı, her türlü alt yapı, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirmeyi vizyon edinmiştir. Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret edin.

“KAN BİLEŞENİ STOK SEVİYESİNİN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR”

Tüm dünyada kan bağışçılarına adanan bu gün de Türk Kızılayı tarafından gönüllü ve düzenli kan bağışlayan kişilere teşekkür edilmekte, yaptıkları bağış sayısı doğrultusunda kan bağışçılarına madalya takdim edilmektedir. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç yaratılması amaçlanmaktadır. Mevcut durumda kan bileşeni stok seviyesi yeterli olmakla birlikte önümüzdeki süreçte önleyici sağlık politikaları doğrultusunda darboğaz yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda kan bileşeni stok seviyesinin korunması gerekmektedir. Planlanan operasyonların ertelenme durumu oluşsa dahi tedavisinde düzenli olarak kan bileşeni kullanılan ihtiyaç sahiplerimiz için değerli kan bağışlarınız çok önemlidir.

“BİRLİK OLMANIN TAM ZAMANI”

Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siz değerli kan Kahramanmaraş Kan Bağışı noktalarına bağışçılarımızı davet ediyoruz. Birlik olmanın tam zamanı. COVID-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz. Türk Kızılay, diğer viral enfeksiyonlar da dâhil olmak üzere bağışçılara hastalık bulaşına karşı tüm önlemlerini almıştır. Kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılan malzemeler tek kullanımlıktır. Yanı sıra, çalışanlarımız da genel hijyen kurallarının yanında gözlük, maske, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlarla çalışmaktadır.”