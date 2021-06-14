14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü!

Kan, planlı tedavilerin ve operasyonların yanında, acil müdahalelerde gerekli bir kaynaktır. Dünya Kan Bağışçıları Günü, ülkemizde Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları olarak da anılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 15:30 14.06.2021, 17:43

Birlik olmanın tam zamanı. COVID-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz” dedi.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla özel açıklamalarda bulundu. “Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var” diyen Şerefoğlu, ihtiyaç sahipleri için kan bağışının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Günün amacının ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü bağışçıları kutlamak olduğunu söyleyen Şerefoğlu, vatandaşların kan merkezlerini ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

“KAN MERKEZLERİMİZİ ZİYARET EDİN”

Şerefoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir. Türk Kızılayı kan hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kan konusunda saygın bir kimlikle anılmasını sağlayıcı, her türlü alt yapı, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirmeyi vizyon edinmiştir. Biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret edin.

“KAN BİLEŞENİ STOK SEVİYESİNİN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR”

Tüm dünyada kan bağışçılarına adanan bu gün de Türk Kızılayı tarafından gönüllü ve düzenli kan bağışlayan kişilere teşekkür edilmekte, yaptıkları bağış sayısı doğrultusunda kan bağışçılarına madalya takdim edilmektedir. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç yaratılması amaçlanmaktadır. Mevcut durumda kan bileşeni stok seviyesi yeterli olmakla birlikte önümüzdeki süreçte önleyici sağlık politikaları doğrultusunda darboğaz yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda kan bileşeni stok seviyesinin korunması gerekmektedir. Planlanan operasyonların ertelenme durumu oluşsa dahi tedavisinde düzenli olarak kan bileşeni kullanılan ihtiyaç sahiplerimiz için değerli kan bağışlarınız çok önemlidir. 

“BİRLİK OLMANIN TAM ZAMANI”

Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siz değerli kan Kahramanmaraş Kan Bağışı noktalarına bağışçılarımızı davet ediyoruz. Birlik olmanın tam zamanı. COVID-19 virüsü, kan bağışı işlemi ile size bulaşmaz. Türk Kızılay, diğer viral enfeksiyonlar da dâhil olmak üzere bağışçılara hastalık bulaşına karşı tüm önlemlerini almıştır. Kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılan malzemeler tek kullanımlıktır. Yanı sıra, çalışanlarımız da genel hijyen kurallarının yanında gözlük, maske, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlarla çalışmaktadır.”

#Dünya Kan Bağışçıları Günü
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Haziran 2021
İmsak 03:16
Güneş 05:03
Öğle 12:38
İkindi 16:30
Akşam 20:02
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30