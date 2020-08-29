14 İl İçin Gelen Genelge Kahramanmaraş’a da Gelmeli Mi?
İçişleri Bakanlığı, 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ve bu illerde düğün ve nikahların bir saat içerisinde tamamlanacağına dair genelge yayınlanmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 19:06
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İçişleri Bakanlığı, 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ve bu illerde düğün ve nikahların bir saat içerisinde tamamlanacağına dair genelge yayınlanmıştı.
Hazırlanan genelgede, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirler alındığı belirtilmişti.
Vatandaşlarda bu sürecin böyle ilerlemesi halinde Kahramanmaraş’a da kısıtlamaların gelmesini istedi.
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