15-21 Mayıs Aile Haftasına özel yarışma!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kent Protokolü Düzenlenen Yarışmada Dereceye Girenlere Ödüllerini Takdim Etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya İse Aile Haftası Kapsamında Birçok Etkinlik Gerçekleştirdiklerine Dikkat Çekerek Dereceye Giren Öğrencileri Tebrik Etti.