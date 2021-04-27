Kahramanmaraş İHH Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Yetimlik konusunun çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Kahramanmaraş İHH Başkanı Av. Yusuf Bülbül, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun açıklamalarına göre dünyada 140 Milyon Kayıtlı Yetim Çocuğun Var Olduğunu Söyledi.

Başkan Bülbül, yıl Ramazan ayının 15. gününün İslam âleminde Dünya Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara bağladığını hatırlattı.