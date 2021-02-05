15 Şubat’ta başlatılacak!

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esasları Aksu Habere anlattı.



Birleştirilmiş sınıflarda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği ile alınacak kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar, tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak.

Öte yandan Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Muhabir: Gökhan Çalı