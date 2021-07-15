15 Temmuz anısına şalvar güreşi festivali düzenlendi

Türkoğlu Belediye ve Türkoğlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Kısa Şalvar Güreşleri Festivali Kortej yürüyüşümüzün ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla 23 Nisan Parkında yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şalvar Güreş festivaline Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu,Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yarışlar sonunda kazanan güreşçilere madalyaları, protokol tarafında takdim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şalvar Güreş turnuvasında Başpehlivan Gürcistan ‘dan Giorgi Goguşivili, 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Salih Alkız ve 3. Tokat bölgesinden Serhat Elvan oldu.

Etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkoğlu'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Ayrıca, Etkinlikte yer alan Gürcistan, Suriye, Azerbaycan ve Ülkemizin çeşitli şehirlerinden müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ederek, başarılarının devamı diledi.