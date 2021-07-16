15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü!
Elbistan Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilçe halkı tek yürek oldu.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’ da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü, tüm ülke genelinde olduğu gibi Elbistan'da da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kaymakamlık ve belediye koordinesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Daha sonra Günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşanılanların anlatıldığı sinevizyon gösterilerinin de yer aldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dikkatle takip edildi.
Elbistan’da ki program, 00.13'ü gösterdiğinde, minarelerden yükselen sala ile sona erdi.
Etkinliklere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
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