Programda ilk olarak valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda ilk olarak valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izleyen katılımcılar daha sonra Galata Kulesi ve Ayasofya Camisi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programı led ekrandan izledi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi. Programa katılan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla okunan ilahi ve mehter marşlarına eşlik etti.

Programda Onikişubat Belediyesi ve Dulkadiroğlu belediyesi vatandaşlara, su, meyve suyu, ve bayrak, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası dondurma, Ticaret Borsası Başkanlığı çörek, esnaf ve sanatkarlar odası birliği çerez ikramında bulunurken Büyükşehir Belediyesi de 15 Temmuz kitabını protokole ve vatandaşlara hediye etti.

Programda konuşan KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıl dönümünde, destansı Demokrasi Zaferi'nin gururunu tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da yaşadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Atalarımızdan devraldığımız bu diriliş ruhunu, sinemizde ebediyen taşıyacağız. Unutmayacağız ve gelecek nesillere en büyük miras olarak devredeceğiz” dedi.

Program 00.13’te sela okunmasıyla sona ererken çekilen hatıra fotoğraflar ile gece ölümsüzleştirildi