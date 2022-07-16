15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü!

Programda İlk Olarak Valilik Binası Önünde Toplanan Protokol Üyeleri İle Vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" Kapsamında Demokrasi Meydanı'na Yürüdü.

Yürüyüş Esnasında Aksu TV 4.5 G Canlı Bağlantısına Katılım Sağlayan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 6 Yıl Önce Hain Darbe Girişimine Top Yekûn Karşı Çıkıldığının Altını Çizdi.

Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Anma Programını Gerçekleştirdiklerini Dile Getirdi.

Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel İse Milletin O Gün Gösterdiği Kahramanlığı Hiç Bir Zaman Unutmayacaklarını Ve Unutturmayacaklarını İfade Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir De 15 Temmuz’un Milletin Kazandığı Bir Zafer Olduğunu Vurguladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 15 Temmuz’un Milli İradenin Önüne Set Vurulamayacağının Görüldüğü Bir Gün Olduğunu Söyledi.

Kahramanmaraş’ın Birlik Ve Beraberlik İçinde Olduğunu Söyleyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Artık Hiç Kimsenin Böyle Bir İşe Kalkışamayacağını İfade Etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Da Büyük Bir Coşku İçerisinde Hep Birlikte Meydanlarda Olduklarını Söyledi.

Türk Milletinin Özgür Bir Millet Olduğunu İfade Eden Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Millet Olarak Her Zaman Devletin Arkasında Olduklarına Dikkat Çekti.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Şanlı Milletin 15 Temmuzda Yazdığı Destanı Unutmadıklarını Ve Unutturmayacaklarını Söyledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Darbe Girişiminin Yıl Dönümünde O Günleri Hatırladıklarını Dile Getirdi.