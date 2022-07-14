15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cuma günü ilk olarak saat 10.00’da şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Cuma namazı öncesinde ise Ulu Cami’de Hatmi Şerif Duası yapılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 19.45’te Valilik önünden başlayarak Demokrasi Meydanı’nda noktalanacak kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Demokrasinin milli direnişle savunulduğu tarihi günün yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz konulu kısa film gösterimleri, Yazar Mehmet Ercan ile Şiir ve Kahramanlık Türküleri dinletisi, 15 Temmuz Şehitler Koşusu, Orhan Hakalmaz konseri, Kaside ve İlahi dinletisi Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi