15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde şehit aileleri unutulmadı!

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yıl dönümünde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Bu kapsamda şehit evlerine bir dizi ziyaretlerde bulunan Ünsal şehit ailelerine hediyeler takdim etti ve yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Demokrasi şehitleri anısına hazırlanan "15 Temmuz şehitler plaketi" ziyaret edilen ailelere takdim edildi.

Ziyaretler hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.