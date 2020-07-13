15 Temmuz Destanı 4‘üncü yılında Türkiye’de ve dünyada birçok programla yaşatılacak!

Bu kapsamda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de bir konferans düzenledi.

İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri kahveci konferansta ”İslama aykırı akımlar ve fethullahçı terör örgütü ”nü anlattı.

Konferans sonunda bir açıklama yapan İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ülkeyi gerçekten sevenler sayesinde bu büyük oyunun bertaraf edildiğini belirtti.

Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaşanan bunca olayın zihinlerde canlı tutulması gerektiğinin altını çizdi.