15 Temmuz gecesi, tüm yurtta olduğu gibi Elbistan’da da yapılan etkinliklerle anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Elbistan’da etkinlikler düzenlendi.

Sabah saatlerinde şehit kabirlerinin ziyaretiyle başlayan programa akşam saatlerinde kentin demokrasi meydanı alanına dönüşen Dulkadiroğlu caddesinde çeşitli etkinliklerle devam edildi.

Elbistan’daki Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yer verildi.

Günün anlamına dair konuşma yapan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnkılap Tarihçisi Öğr. Görevlisi Fatih Yavuz, seçilmiş yönetimlere yapılan müdahalelerin ülkeyi her seferinde geriye götürdüğünü söyledi.

15 Temmuz’un Türkiye’nin dönüm noktası olduğunu belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, Türk milletinin cesaret ve ferasetiyle darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Programda şiir ve seslendirmelere de yer verilirken, ses sanatçısı Harun Beyaz da seslendirdiği eserler ile mest etti.

İlçedeki din görevlileri de okudukları ilahi ve kasidelerle katılımcılara maneviyatı yüksek anlar yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 00:13’te okunan sela ile sona erdi.

Elbistan’da yapılan etkinliklere Kaymakam Özkan Demir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şehmuz Altıner, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.