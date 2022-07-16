15 Temmuz gecesi, tüm yurtta olduğu gibi Göksun’da da yapılan etkinliklerle anıldı!

Etkinlikler kapsamında Göksun ulu camisinde başlatılan kortej yürüyüşü düzenlendi. Millet meydanına kadar devam eden Yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.

Meydanda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu

Daha sonra Kur’an-ı kerim tilaveti yapıldı ve şehitler dualar ile anıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız.” Dedi.

Etkinlik Göksun Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunmasının ardından salaların okunmasıyla son buldu.