15 Temmuz gecesi, tüm yurtta olduğu gibi Göksun’da da yapılan etkinliklerle anıldı!
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin vatandaşlar tarafından engellenmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Tüm yurtta olduğu gibi Göksun ilçesinde de etkinlikler düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 13:24 16.07.2022, 14:00
Etkinlikler kapsamında Göksun ulu camisinde başlatılan kortej yürüyüşü düzenlendi. Millet meydanına kadar devam eden Yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.
Meydanda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu
Daha sonra Kur’an-ı kerim tilaveti yapıldı ve şehitler dualar ile anıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız.” Dedi.
Etkinlik Göksun Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunmasının ardından salaların okunmasıyla son buldu.
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