15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda “15 Temmuz ve milli mücadele resim sergisi”

Düzenlenen sergiye Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Sergi açılışında kurdele kesimi sonrası Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, resimleri inceleyerek bilgiler aldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “düzenlenen program günün anlam ve önemini bir kez daha hatırlattı emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.