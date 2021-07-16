15 Temmuz Şehitleri Yemliha yürüyüşüyle anıldı

Afşin Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar, Kur'anı- Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak ve şehitler için ilçe merkezinden başlayarak 6 kilometre uzaklıktaki UNESCO listesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Duaların edildiği etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğini, Kuranı Kerimde bahsedilen Eshab-ı Kehf’te icra etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

5 yıl önceki 15 Temmuz direnişine dikkat çeken Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “15 Temmuz, vatan hainlerinin ülkeyi ele geçirmek için kalkışmaya çalıştığı gündü fakat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki aziz milletimiz buna fırsat vermedi.” açıklamasında bulundu.

Yemliha yürüyüşünün pandemi nedeniyle geniş katılımlı bir organizasyon hailinde yapılmadığını ifade eden Belediye Başakanı Mehmet Fatih Güven, “İnşallah tüm dünyayı etkisi altına alan sağın biran önce son bulur ve bu yürüyüşü tüm halkımızın katılımıyla yaparız.” dedi.

Konuşmaların ardından Yemliha Yürüyüşüne katılan vatandaşlara çay ve çörek ikramı yapıldı.

Programa Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, kamu ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.