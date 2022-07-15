15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak
Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında EXPO 2023 alanına şehitler adına fidan dikildi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, diktiği fidanın üzerine 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ise Ömer Halisdemir'in isimliğini taktı.
Coşkun, gazetecilere, programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladığını belirtti
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitlerin isimlerinin unutulmaması adına yapılan çalışmayı tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek şehitlerin isimlerinin kıyamete kadar milletin gönlünde olacağını söyledi.
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Osman Emrehan da şehitlerin isimlerinin ağaçlar var oldukça yaşayacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği fidanlar toprakla buluşturuldu.
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