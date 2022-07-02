15. Uluslararası Eshab-ı Kehf ödül töreni düzenlendi

Yılın Belediye Başkanları, Siyasetçileri, İş Dünyası Temsilcileri, Genç ve Kadın Girişimcileri ve Yılın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Gazetecilerinin belirlendiği törene yoğun bir katılım gerçekleşti.

Afşin Eshab-I Kehf Vakıf Eğitim Ve Araştırma Derneği (ESVED) Başkanı Kazım Ardıç açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Ödül alan isimlerden olan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Eshab-I Kehf’in Kahramanmaraş için önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Törende Yılın İş İnsanı Ödülünü Kipaş-Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, Yılın Onur Ödülünü Irak Gaziantep Başkonsolosu Adına Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Yılın İş Kadını Ödülünü, Nazli Ceylan Balduk Kurtul, Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülünü Osman Okumuş, Şehre Değer Katanlar Ödülünü Sami Kervancıoğlu, Yılın Genç İş İnsanı Ödülünü Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak aldı.

Ayrıca yılın yılın turizm ödülünü almaya hak kazanan Adanis Park Termal Otel adına ödülü HACER BAHAR, NEŞE YILDIZHAN’IN elinden aldı.

Ödül alan birbirinden kıymetli isimler ise bu nazik düşüncelerinden dolayı Eshab-ı Kehf Vakıf, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneğine teşekkür etti.

Yılın başarı ödülünü tıp literatürüne yaptığı katkılardan dolayı Kadın Doğum Uzmanı Adnan Yener alırken yılın basın ödülü ise Aksu TV’ye Verildi. Ödülleri temsilen Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ Afşin Eshab-I Kehf Vakıf Eğitim Ve Araştırma Derneği (ESVED) Başkanı Kazım Ardıç’ın elinden aldı.