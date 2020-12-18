15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı!
Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 21:13
Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Harun Sular'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrasında gözaltına alınan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.E.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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