15’ten fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcıyı ağırladı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Ev Sahipliğinde, Onikişubat Belediyesinin Ana Sponsorluğunda “Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu” (International Symposium On Advanced Engineering Technologies-Isadet 2022)" Açılışı Gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 13:33 16.06.2022, 19:35
KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezinde Gerçekleştirilen Isadet 2022 Açılış Programı Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı İle Başladı.
Daha Sonra Dinleyenlerin Hayran Kaldığı Piyano Resitali Ve Müzik Dinletisi Sunuldu.
15’ten Fazla Ülkeden Yaklaşık 200 Katılımcının Yer Aldığı Sempozyum Süresince 208 Sözlü Bildiri Ve Poster Sunumu Gerçekleştirilecek.
Burada Konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Isadet 2022’ye Ev Sahipliği Yapmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.
KSÜ Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal İse Sempozyum Hakkında Bilgiler Vererek, Destek Ve Katkıları İçin KSÜ Rektörlüğü Ve Onikişubat Belediyesine Teşekkürlerini Sundu.
Namaz Vakti 16 Haziran 2022
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