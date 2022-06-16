15’ten fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcıyı ağırladı!

KSÜ Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezinde Gerçekleştirilen Isadet 2022 Açılış Programı Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı İle Başladı.

Daha Sonra Dinleyenlerin Hayran Kaldığı Piyano Resitali Ve Müzik Dinletisi Sunuldu.

15’ten Fazla Ülkeden Yaklaşık 200 Katılımcının Yer Aldığı Sempozyum Süresince 208 Sözlü Bildiri Ve Poster Sunumu Gerçekleştirilecek.

Burada Konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Isadet 2022’ye Ev Sahipliği Yapmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

KSÜ Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal İse Sempozyum Hakkında Bilgiler Vererek, Destek Ve Katkıları İçin KSÜ Rektörlüğü Ve Onikişubat Belediyesine Teşekkürlerini Sundu.