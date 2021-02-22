16 yaşındaki gençten örnek davranış

Alınan bilgilere göre, Çiftçilik yapan Mehmet Gözükara, borçlarını ödemek için bankadan para çekti.

Bir başka bankaya olan borcunu ödemek için gittiğinde paranın 20 bin lirasının eksik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polise müracaat eden Gözükara, 20 bin lira parasının kaybolduğunu bildirdi.

Lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ateş, Karaziyaret Mahallesi’nde gezdiği sırada yol kenarında deste halinde para buldu. Ateş, bulduğu bir deste parayı saymadan önce Bölge Trafik Tescil Denetleme Şubesine giderek para bulduğunu söyledi. Sonrasında Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Ateş’in bulduğu deste halindeki para polisler tarafından sayıldıktan sonra teslim alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada 20 bin lira parasını kaybeden Mehmet Gözükara’ya ulaştı.



Parasını teslim adan Gözükara gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle polislere teşekkür etmek istiyorum. Benimle çok ilgilendiler. Genç kardeşim bu paramı bulmuş, gencin örnek davranışı beni mutlu etti. Bulduğu parayı saymadan hemen polislere getirip teslim etmiş. Borçlarımı ödemek için biriktirdiğim parayı yolda düşürdüm. Polislere müracaat ettim, çok sürmeden polislerimiz bana müjdeyi verdi. Paramı bulan gence bir miktar para verdim.” diye konuştu.

Mehmet Ateş, parayı bulduktan sonra ailesinin yanına gittiğini, polis karakoluna gelerek bir miktar para bulduğunu ve teslim etmek istediğini söyledi.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 20 bin lira Gözükara’ya teslim edildi.