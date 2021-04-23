16 Yaşındaki Otizmli Kubilay Özbek dinleyenleri mest etti

İzmir Marşı baştan olmak üzere birçok şarkıyı piyanosuyla çalan Otizmli Kubilay Özbek’e sesiyle babası Levent Özbek’te eşlik etti.





Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığının organize ettiği programda Özbek ailesi bu anları bakın nasıl ölümsüzleştirdi.



Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı 23 Nisan dolayısıyla Otizmli Kubilay Özbek ve kardeşine çeşitli hediyelerde verdi.



Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu, “Kubilay’ın piyano çalmasına hayran kaldık. Kubilay’ın sanata olan ilgisi muhteşem ve böyle yetenekli bir çocuk yetiştirdikleri içinde aileye çok teşekkür ediyorum” dedi.



Öte yandan izlediği bir belgeselden etkilenerek Türk Kızılay’ına yardım etmek isteyen 11 yaşındaki Ayşe Narin Çayır’ın sesini Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı duydu.



Çayır’ın kendi imkânlarıyla biriktirdiği kartonları satarak parayı Türk Kızılay’ına bağışladı.

Muhabir: Gökhan Çalı