17 Kasım Dünya Prematüre Günü Prematüre doğan bebeklere farkındalık kazandırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Hastane çalışanları ve prematüre bebeklerin bir araya geldiği etkinlik KSÜ Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlendi.

Aksu Tv 4.5 G canlı yayınına konuk olan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Üniversite olarak bu tür farkındalıklara önem verdiklerini söyledi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener ise üniversite hastanesini çalışmalarından dolayı tebrik ederek herkesi aşı olmaya davet etti.

Neonatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yurttutan ise prematüre hakkında bilgiler paylaştı.

Prematüre doğan bebeklerin aileleri ise yaşadıkları süreci Aksu Haber’e paylaştı.