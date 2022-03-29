17 yaşında 3 bin 500 kitap okudu

17 yaşındaki Volkan Berk Yatalakoğlu, kitap okumakla kalmıyor, okulda arkadaşlarının hangi kitapları okuduğunu takip ediyor ve arkadaşları okudukları kitabı teslim etmeye geldiklerinde ise onlardan sözlü özet bile istiyor. Yatalakoğlu, okulun kütüphanesinde kitapların yetmediğini yetkililerden kitap desteği istediğini ifade etti. Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Şahin Gedikoğlu da öğrencisini bu işleri gönüllü olarak yaptığını söyledi.