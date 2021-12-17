18 Aralık uluslararası göçmenler günü!
Kahramanmaraş’ta 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 16:25 17.12.2021, 19:07
Kahramanmaraş Valiliği İl Göç İdaresi öncülüğünde KSÜ konferans salonundaki "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende Konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye’nin Göçmenlere Ev Sahipliği Yapmasının Önemine Değindi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise ülkemize göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladı.
Etkinlik, konuşmaların ardından gerçekleşen müzik ve dans gösterisi ile sona erdi.
Namaz Vakti 18 Aralık 2021
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|15
|22
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|19
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|18
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|16
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|16
|16
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|16
|7
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|O
|P
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|37
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|16
|20
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|17
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|16
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|13
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|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
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|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
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|33
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|29
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|29
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|27
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|17
|25
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|16
|24
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|20
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|15
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|17
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|12
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|17
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