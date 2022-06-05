Hayata geçirilecek “şehir meydan projesi” kapsamında özel idare iş merkezi’nde yıkım çalışmaları pazar günü de aralıksız devam ediyor.

Valilik kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve enkaz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 katlı il özel idare iş merkezi’nde de yıkım çalışmaları sürüyor.