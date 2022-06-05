18 katlı il özel idare iş merkezi’nde de yıkım çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde, Trabzon caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 14:12 05.06.2022, 18:33
Hayata geçirilecek “şehir meydan projesi” kapsamında özel idare iş merkezi’nde yıkım çalışmaları pazar günü de aralıksız devam ediyor.
Valilik kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve enkaz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 katlı il özel idare iş merkezi’nde de yıkım çalışmaları sürüyor.
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