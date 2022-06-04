18 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi

Çevre Haftası nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, bisikletin günlük hayattaki kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Bir Yaşam" için bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilliğin ve baraj suyunun eşsiz güzelliğinde Bisiklet ve Yürüyüş Parkurundan başlayan bisiklet turu, 18 kilometrelik zorlu bir mücadelenin ardından son buldu.

Çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen pedal çevirme etkinliğine 125 öğrenci ve 50 vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hakan Şimşek Çevre Dotu Bir Yaşam İçin Pedal Çevirdiklerine Dikkat Çekerek Katılan Herkese Teşekkürlerini İletti.