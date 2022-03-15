18 Mart Çanakkale Türküleri dinleyenlerden tam not aldı
Türkiye muharip gaziler derneği Kahramanmaraş şubesinde düzenlenen konserde 18 Mart Çanakkale türkülerine ver verildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 16:15 15.03.2022, 17:42
Kültür ve turizm bakanlığı saz ve ses sanatçısı Süleyman Güçlü ’nün verdiği konserde gaziler doyasıya eğlendi.
Konserde “Uyan Mehmet, Çanakkale türküsü, Cenk marşı ve Bayrak” eserleri seslendirildi.
Namaz Vakti 15 Mart 2022
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