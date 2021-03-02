18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kahramanmaraş'a ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Etkinliği” çerçevesinde bayrak teslim töreni yapıldı.



Kahramanmaraş Valiliği önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın katılımıyla düzenlenen törende Osmaniye’den Kahramanmaraş’a gelen Şanlı Bayrağımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan gençler Semiha Okyar tarafından ant içerek Resul Yılmaz’a teslim edildi.





Bayrak teslim töreniyle ilgili konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “ Bu sene Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle, güzel bir etkinlik yapıldı. “Anadolu Gönül Yolu Projesi kapsamında 81 Genç 81 Bayrak” adı altında düzenlenen etkinlikte, Şanlı Bayrağımızı Osmaniye’den teslim aldık. İnşallah yarında Adana’ya teslim edeceğiz. Bayraklarımız 18 Mart’ta Çanakkale şehitliğine götürülmüş olacak, Bugün sizlerle birlikte bayrak devir teslim törenine nezaret ettik,” diye konuştu.



18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin 7 bölgesinden Çanakkale’ye gönderilecek olan Şanlı Bayrağımız, Vali Ömer Faruk Coşkun ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından uğurlandı.

Muhabir: Mehmet Deveci