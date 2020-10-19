19 Ekim Muhtarlar Günü, Kahramanmaraş'ta törenle kutlandı!

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra muhtarlar adına bir konuşma yapan Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, muhtarlar olarak devletin tüm kurumlarını temsil edip milletle devlet arasında köprü olduklarını belirtti.