19 Eylül Gaziler Günü
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır.
KAHRAMANMARAŞ 14.09.2021, 17:35
Bu kapsamda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman bu günün önemine dikkat çekerek şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allahtan rahmet diledi.
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