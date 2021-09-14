19 Eylül Gaziler Günü

Bu kapsamda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman bu günün önemine dikkat çekerek şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allahtan rahmet diledi.